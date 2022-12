Fátima Bernardes fala sobre diagnóstico de câncer que recebeu há dois anos atrás - Reprodução/Instagram

Publicado 02/12/2022 16:55

Rio - Fátima Bernardes usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para relembrar o dia em que recebeu um diagnóstico de câncer de endométrio, há dois anos atrás. A apresentadora compartilhou uma sequência de fotos que tirou pouco antes da consulta médica em que foi informada da doença. Curada desde abril do ano passado, a jornalista agradeceu o carinho que recebeu dos fãs durante o período difícil que enfrentou.

"Há dois anos, exatamente no dia 2 de dezembro, eu saí do palco do 'Encontro' para o consultório da minha médica onde recebi o diagnóstico mais difícil da vida: um câncer de endométrio. Dois anos depois, muita coisa aconteceu e eu estou aqui: feliz, curada, fazendo o que amo. Muito obrigada por todo carinho, por todas as orações que têm me acompanhado por tantos anos", declarou Fátima.

Em novembro deste ano, a ex-âncora do "Jornal Nacional" estreou no comando do "The Voice Brasil", recebendo diversos elogios nas redes sociais. Recentemente, Fátima foi diagnosticada com a covid-19 pela primeira vez e chegou a causar confusão nos seguidores depois de compartilhar o resultado positivo de um teste, celebrando que teria se curado da doença. Assintomática, a apresentadora foi vista na rua após completar o período necessário de isolamento social.

