Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro celebram cinco anos de casadosReprodução/Instagram

Publicado 02/12/2022 22:34

Rio - Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli trocaram declarações apaixonadas nas redes sociais, na noite desta sexta-feira, em celebração pelos cinco anos de casados. Em postagem no Instagram, a apresentadora da RecordTV resgatou fotos de momentos importantes ao lado do marido, desde o casamento até viagens que fizeram com as filhas Rafaella Justus, do antigo casamento com Roberto Justus, e Manuella, de 3 anos.

"5 anos de vida juntos. Há 5 anos dividindo minha vida com você, compartilhando sonhos e conquistas ao seu lado", iniciou a ex-atriz, na legenda da publicação. "Como é bom ter você cuidando da nossa família com tanto amor. Como é bom te amar e poder contar com você para tudo. Viva o nosso dia, viva o nosso amor!!! Que venha o hexa e muitos outros anos ao seu lado com muito companheirismo, respeito e admiração. Te amo, Cesar. Feliz demais com a família que construimos juntos", completou ela.

Em seu perfil pessoal, o apresentador do "Jornal Hoje", da TV Globo, se derreteu pela amada: "5 anos juntos! Uau! Que espetáculo! Que sorte a minha de conhecer essa mulher maravilhosa e ela ainda topar virar minha esposa. Me dar 2 filhas que eu amo de paixão! Eu sou muito abençoado mesmo. Agradeço a Deus sempre por esta família incrível. Nestes 5 anos, eu continuo me perguntando: 'mais uma selfie? Mas pra que? Ah tá bom! Bora lá!' Te amo, Ticiane. Obrigado por existir! Simples assim. Porque cada dia mais estou convencido de que a beleza da vida está na simplicidade, nos pequenos detalhes do cotidiano", refletiu Cesar.

