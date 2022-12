Bella Campos e MC Cabelinho surgem em clima de romance após jogo do Brasil na Copa do Mundo - Reprodução/Instagram

Publicado 02/12/2022 21:29 | Atualizado 02/12/2022 21:31

Rio - Bella Campos e MC Cabelinho surgiram em clima de romance, nesta sexta-feira, nas redes sociais. O funkeiro de 26 anos usou o Instagram para compartilhar uma foto dos dois juntinhos depois de assistir o jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 e aproveitou para se declarar para a namorada.

"Fé! Muito feliz do seu lado, sem neurose", escreveu ele. A atriz, que interpretou a Muda em "Pantanal", repostou a foto em seus Stories e brincou com a derrota da Seleção na partida contra Camarões: "O Brasil não venceu, mas eu sim". Bella ainda publicou outro registro, em que o cantor aparece dando um salgadinho na boca da amada.

No início de novembro, a artista acabou com as dúvidas ao confirmar que ela e Cabelinho vivem um romance: "Sim, estamos namorando! A gente se conheceu na preparação da novela 'Vai na Fé'. Acho que ainda está muito cedo para falar mais sobre isso. A gente contracena juntos, já até gravamos uma cena juntos e foi bem legal. Ele é um artista incrível e está sendo bem legal", declarou.

Atualmente, Bella Campos se prepara para viver a Jenifer de "Vai Na Fé", próxima novela das 19h na TV Globo. Mais cedo, a global usou os Stories para mostrar os bastidores de uma cena em que sua personagem pega ônibus no Rio de Janeiro em seu primeiro dia de aula na faculdade. Na trama prevista para estrear em janeiro de 2023, a morena interpreta a filha de Sol (Sheron Menezzes) e Carlão (Che Moais).