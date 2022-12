Caetano Veloso está com covid-19 - Reprodução/Instagram

02/12/2022

Rio - Caetano Veloso foi diagnosticado com covid-19, segundo informou a equipe do cantor, nesta sexta-feira. O comunicado divulgado no Instagram também anunciou o cancelamento dos shows que o artista de 80 anos faria nos dias 3 e 4 de dezembro, na Jeunesse Arena, localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. As apresentações foram adiadas para 4 e 5 de fevereiro de 2023.

"Informamos que os shows da turnê 'Meu Coco', que aconteceriam neste fim de semana no Rio de Janeiro, foram adiados por questões médicas. Diante da nova crescente quanto ao covid-19, por meio desta nota anunciamos que o artista Caetano Veloso testou positivo para o vírus, fato que implica no adiamento dos shows", diz a postagem.

A equipe do cantor ainda esclarece que os ingressos adquiridos para os espetáculos deste fim de semana permanecem válidos para as novas datas. Enquanto isso, os shows agendados para acontecer nos dias 16 e 17 deste mês, em Porto Alegre seguem confirmados.

"É importante frisar que o adiamento causa frustração não apenas aos fãs, mas também em toda a equipe e ao próprio artista. Ressaltamos que neste momento o nosso posicionamento prioriza a saúde de Caetano Veloso. Agradecemos a compreensão de todos", finaliza a nota.

Esta é a segunda vez que Caetano testa positivo para o coronavírus. Em dezembro de 2021, o cantor e sua mulher, Paula Lavigne, foram diagnosticados com a covid-19. Na época, o compositor destacou que estava bem e atribuiu às três doses da vacina contra o vírus.

