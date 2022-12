Deborah Secco veste looks ousados no programa 'Tá Na Copa', do SporTV - Globo / Nico Salim

Publicado 02/12/2022 20:30

Rio - Deborah Secco contou detalhes sobre os figurinos que tem usado no "Tá Na Copa", depois de chamar a atenção dos telespectadores com os looks ousados. Após receber diversas críticas nas redes sociais, a atriz explicou o motivo por trás das roupas que veste para comentar os jogos da Copa do Mundo 2022 no programa do SporTV.

"Quem teve a ideia de customizar esse uniforme foi da Carolina Gama, a figurinista do SporTV, numa tentativa de deixar muito claro para o público que eu não sou uma jornalista, muito menos uma comentarista esportiva. Eu sou uma atriz em busca de entretenimento", esclareceu a artista. "O meu look preferido foi o primeiro, o que eu usei no programa de estreia", contou ela, que vestiu a camisa social azul cortada como cropped e a calça baixa deixando a calcinha propositalmente à mostra.

Além disso, a global revelou que já iniciou a temporada com 15 figurinos definidos, de um total de 29 looks que serão usados ao longo dos episódios do "Tá Na Copa". Deborah ainda entregou quanto tempo leva para ficar pronta: "O programa começa às 22h30, mas eu tenho que chegar aqui às 18h30. Tem que gravar off, grvara croma e demoro mais ou menos umas 2 horas para me arrumar. Está sendo uma saga todos os dias", brincou.

O "Tá na Copa" vai ao ar no SporTV diariamente, durante a Copa, após o "Seleção Catar".