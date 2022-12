Mel Maia acusa famosos de boicote em gincana organizada por Anitta - Reprodução/Instagram

Mel Maia acusa famosos de boicote em gincana organizada por AnittaReprodução/Instagram

Publicado 02/12/2022 18:23

Rio - A gincana organizada por Anitta para divulgar seu novo EP está dando o que falar na internet. Na madrugada desta sexta-feira, Mel Maia foi aos Stories do Instagram para reclamar de um suposto boicote que está enfrentando na competição contra outros famosos por um prêmio de R$ 500 mil. A artista não segurou a língua ao acusar os rivais de derrubar seu vídeo dançando "Macetar" com um mutirão de denúncias.

fotogaleria

"O vídeo começou a bombar e, magicamente, foi removido por violar as diretrizes, sendo que não tinha nada de mais no vídeo. Ou seja, alguém, não sei quem, ou um grupo de pessoas, não sei quem, foi lá no meu video denunciar para o vídeo cair. Pra que fazer isso, gente?", questionou Mel, que se juntou a Mirella Santos e Beca Barreto para bombar a primeira faixa do álbum lançado pela Poderosa na última quarta-feira.

A global ainda continuou: "Eu sei que é um desafio de competição que vale tudo, mas perder tempo indo lá no meu vídeo pra denunciar pra ele cair? Deus tá vendo isso aí, hein", disse. "Quem rouba perde", alertou Mel, em outra postagem.

Mel Maia contando que os influenciadores br tão tentando derrubar uns aos outros p ganhar os 500 mil reais da Anitta pic.twitter.com/889SrAu1Cx — Daniel (@jacarehdaniel) December 2, 2022