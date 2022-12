Anitta - LUFRÉ (@lufreee)

AnittaLUFRÉ (@lufreee)

Publicado 01/12/2022 18:32

Rio - Anitta lançou, na última quarta-feira (30), um EP surpresa totalmente em português para seus fãs. Mas, o que muitos não esperavam era que "À Procura da Anitta Perfeita" traria uma corrida entre 18 influenciadores. Valendo R$500 mil, os famosos foram divididos em trios e cada grupo representa uma música do álbum.

fotogaleria

Em uma estratégia para divulgar suas músicas, o objetivo da corrida é ter o maior alcance possível de cada faixa, e a música com mais reproduções no final, será a vencedora. A estratégia foi mostrada pelos participantes ao longo desta semana, enquanto recebiam um bilhete misterioso da Anitta, explicando as regras do jogo.

Os times são: Beca Barreto, Mirella Santos e Mel Maia, disputando pelo hit “Macetar”; Rafa Uccman, Isaías e Viih Tube, defendendo a música “Ela Não Vale Nada”; Luara, Juliano Floss e Vivi Wanderleiy, divulgam a faixa “Biquini Vermelhinho”; Rafael Cunha, Jacques Vanier e Tirulipa, foram os escolhidos para representar a música “Mel”; Gkay, Álvaro e Lucas Rangel, competem pela faixa “Ai Papai”; e Vanessa Lopes, Valentina Bandeira e Maria Clara Garcia irão divulgar “Avisa Lá”.

Em nota, a Patroa contou o que mais a anima na corrida: "Pensamos nessa ação exatamente para entender os novos caminhos de divulgação do nosso trabalho nas redes sociais. Quem sabe algumas ideias geniais não surjam dessa competição?"