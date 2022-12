Fábio Jr. elogia Gloria Groove e Gustavo Mioto por versão de 'Enrosca' - Reprodução/Instagram/Multishow

Publicado 01/12/2022 17:40

Rio - Fábio Jr. revelou a surpresa que teve ao escutar uma versão da música "Enrosca", apresentada por Gloria Groove e Gustavo Mioto no programa "Música Boa ao Vivo", do Multishow. Nesta quarta-feira, o cantor usou o Instagram para compartilhar um trecho da performance e aproveitou para reagir ao vídeo.

"Caramba! O que é isso?! Querem me matar do coração?! Já assisti mais de 10 vezes e tô aqui arrepiado com essa versão! Gloria e Gustavão!!! Vocês são demais! Brigadú!! Beijão", escreveu o pai de Fiuk e Cleo, na legenda da postagem.

Mioto fez questão de retribuir o carinho de Fábio Jr. nos comentário da publicação: "Sou teu fã demais, Fabião, pra sempre!", escreveu o cantor sertanejo. "Você merece todas as homenagens", declarou uma fã do romântico. "Uau, maravilhosos!!!", comentou outra seguidora. "Quem sabe faz ao vivo!", disse uma terceira.

Confira: