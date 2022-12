Crianças na África escutam música de Jorge Ben Jor pela primeira vez - Reprodução Internet

Publicado 01/12/2022 16:25

Rio - Jorge Ben Jor é um sucesso internacional. Como prova, nesta terça-feira (1), um vídeo de crianças da Zâmbia, na África, ouvindo suas músicas viralizou mais uma vez. Na legenda, um dos internautas responsáveis por compartilhar a postagem escreveu: "Esse vídeo vai fazer o seu dia! O Projeto Evoé levou o disco África Brasil de Jorge Ben para a Zâmbia, na África. Eles colocaram "Umbabarauma" pra tocar pra criançada de uma escola comunitária da Vila de Mugurameno. O resultado é maravilhoso :)"

A canção mostrada para as crianças é a primeira música do álbum África Brasil, que foi lançado após o sucesso de "Mas que nada", e chegou a ser regravada, com a participação de Mano Brown. A filmagem foi originalmente publicada em 2015, e não é a primeira vez que se torna viral nas redes sociais, já que ocupou os assuntos mais comentados também em 2019.

De autoria de Daniella Schuarts e Leonardo Salomão, a legenda original explica o objetivo do projeto: "O que acontece quando o disco África/Brasil do Jorge Ben vai parar na África? Eu e a @danischuarts fizemos esse teste na Vila de Mugurameno na Zâmbia, com crianças que nunca tinham escutado música brasileira. O resultado disso? Dá uma olhada! O vídeo foi produzido em 2015 pra ajudar a arrecadar doações para terminar de construir a escolinha deles. Uma ação realizada no ano de 2016. A escola comunitária da Vila de Mugurameno (Zambia) foi fundada por Ernest Shikalomo em 2008 e não possui nenhum tipo de ajuda do governo. Há oito anos Ernest e sua família dedicam suas vidas para que essas crianças possam ter acesso a educação. "

Na época da gravação, as crianças mostradas viviam em um certo nível de isolamento, sem contato com rádio ou TV. Os pequenos moravam às margens do rio Zambeze, e sua vila se localiza na província de Chiawa, que faz fronteira com o Zimbábue.

