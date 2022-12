Isabella Scherer fala sobre como tem lidado com flacidez após dar à luz gêmeos - Reprodução / Instagram

Publicado 01/12/2022 13:57 | Atualizado 01/12/2022 13:58

Rio - Isabella Scherer, de 26 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para comentar com os seguidores sobre como tem lidado com as mudanças provocadas em seu corpo após o nascimento dos gêmeos Mel e Bento. No Instagram, a atriz e chef de cozinha, que passou pelo trabalho de parto há três meses, exibiu a flacidez da barriga enquanto praticava exercícios físicos.

"Ainda me acostumando a usar cropped com flacidez", admitiu Isabella, enquanto caminhava em uma esteira.

Logo depois, a vencedora da oitava temporada do "MasterChef Brasil" mostrou o corpo de outro ângulo. "Olha como está", disse, referindo-se à barriga.

Em novembro, Isabella, que costuma mostrar detalhes da maternidade real em seu perfil, expôs um vídeo em que mostrava o leite vazando de seus seios. "O jato de leite", pontuou a artista nas imagens onde mostrava o líquido esguichando.