Anitta dá entrada em hospital de São PauloReprodução Internet

Publicado 01/12/2022 13:22 | Atualizado 01/12/2022 14:13

Rio - Anitta, de 29 anos, deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista ao DIA. "Informamos que Anitta está bem. A cantora se consultou hoje com seus médicos em um hospital da capital paulista e até o final da tarde terá alta", diz o comunicado da assessoria. A artista também se pronunciou no Twitter. "Está tudo bem, gente. Tudo certo, Já já eu volto pra casa. Amanhã tem show. Segue o baile e tudo certo", se limitou a dizer.

Após o problema, ela decidiu divulgar as canções no YouTube e ainda liberou mais duas faixas, incluindo uma colaboração com a dupla Maiara e Maraisa. MC Danny, o duo Hitmaker, Costa Gold e Rafinha RSQ também aparecem entre os artistas que se juntaram à carioca no álbum que traz as faixas em português.

Recentemente, Anitta curtiu uns dias de férias no Japão. Ela estava acompanhada por algumas amigas, entre elas, a cantora Lexa. A artista, considerada uma das 30 pessoas mais influentes do mundo com menos de 30 anos segundo a revista norte-americana "Forbes", compartilhou alguns momentos da viagem com os fãs através das redes sociais.