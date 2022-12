Simone Mendes fala sobre relação com Simaria após fim da dupla sertaneja - Iwi Onodera/Brazil News

Publicado 01/12/2022 10:46 | Atualizado 01/12/2022 10:48

Rio - Simone Mendes detalhou sua relação com Simaria, após o fim da dupla sertaneja formada pelas duas. Durante uma entrevista ao podcast "PodCats", na terça-feira, a cantora não poupou elogios à irmã e admitiu ser grata por tudo que construíram juntas.

"Não sei se por ter vivido algumas experiências por conta dos problemas de saúde que a minha irmã enfrentou ao longo da carreira — em alguns momentos ela teve a saúde fragilizada. Tive que permanecer só. Ali acabava sendo uma escola para eu enfrentar o público e as coisas da vida sozinha. Foi um preparo que vivi de algumas situações para que hoje eu conseguisse seguir", afirmou no bate-papo com Camila Loures e Lucas Guimarães.

Logo depois, Simone aproveitou para demonstrar todo o seu carinho pela irmã. "Eu quero honrar a vida da minha irmã. Nós escrevemos trinta anos de história. Se hoje estamos contando a nossa história para o Brasil inteiro, é porque ela foi responsável por construir essa história ao meu lado. Nós duas juntas construímos isso", contou.

"Talvez na Terra, além da minha mãe, não existe pessoa que ame mais ela nessa vida do que eu. Ninguém. Não sei o que se passa no coração dela. Mas continuarei honrando e amando por onde for. Você faz parte de tudo isso comigo. Como falei quando a gente se separou: Será sempre meu sol", finalizou a artista.