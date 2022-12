MC Cabelinho se submete a anestesia geral para fazer tatuagem nas costas - Reprodução Internet

Publicado 01/12/2022 07:42 | Atualizado 01/12/2022 07:48

Rio - O funkeiro MC Cabelinho, de 26 anos, se submeteu a uma anestesia geral com o intuito de não sentir dor ao terminar uma enorme tatuagem nas costas. As imagens do namorado da atriz Bella Campos antes e depois da cirurgia começaram a circular nos perfis "ReelsFavela" e "Rapmidiaoficial" no Instagram.

Mais tarde o próprio MC Cabelinho falou sobre o assunto em seu perfil. "Fé! Agora só faltam as pernas", escreveu o funkeiro. A tatuagem feita por Cabelinho mostra o cantor se apresentando, uma favela ao fundo e as mãos de alguns fãs. O procedimento aconteceu no Hospital da Plástica, no Rio. Alguns dos tatuadores e anestesistas que estavam no local afirmaram que esta foi a primeira tatuagem feita em um centro cirúrgico no Brasil.

A forma inusitada de fazer uma tatuagem repercutiu nas redes sociais. Alguns internautas chamaram MC Cabelinho de "frouxo", outros disseram que se tivessem dinheiro também tomariam anestesia geral para não sentir dor.