Pabllo Vittar durante show no festival Lollapalooza segurou uma bandeira com foto do ex-presidente LulaReprodução Twitter

Publicado 30/11/2022 21:19

Rio - Pabllo Vittar celebrou o convite que recebeu para se apresentar na posse de Luis Inácio Lula da Silva (PT) como Presidente da República, no dia 1º de janeiro de 2023. A novidade foi anunciada pela futura primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, nesta quarta-feira. Além da drag queen, Martinho da Vila, Valesca Popozuda e Maria Rita estão entre os artistas que confirmaram presença no "festival".

"Estou muito feliz. Quando me fizeram o convite para cantar na posse do Lula já amei muito", declarou a cantora ao colunista Lucas Pasin, do site 'Splash'. "Desde quando me convidaram, já começamos a pensar como poderia acontecer, e eu queria contar para todo mundo. O sonho virou realidade, né? Era um sonho antigo meu. De muito tempo. Estou muito ansiosa para esse momento", continuou.

E Pabllo ainda adiantou um pouco da animação que pretende levar para o palco na rampa do Palácio do Planalto. "Acho que será o show mais descontraído da minha vida, porque vou de verdade me divertir. E vou estar com meus amigos que também lutaram para que isso acontecesse. Vou estar lá na vitória do 'paizinho'. É a posse do 'paizinho', né? Felicidade!", completou a artista.

De acordo com Janja, que é responsável por organizar a posse presidencial, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ludmilla e Emicida também foram convidados para o evento, mas ainda não confirmaram a participação. "Assim que terminar a posse no Planalto, a gente começa com os palcos, às 18h30. A ideia é fazer o dia inteiro de atividades, desde o início da manhã, com algumas atividades culturais", comentou a sociólogo sobre a festa.