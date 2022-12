Nívea Stelmann - Reprodução

Nívea StelmannReprodução

Publicado 30/11/2022 19:55

Rio - Nívea Stelmann usou o Instagram nesta quarta-feira (30) para relatar os momentos de tensão que viveu durante uma viagem aérea. O avião em que a atriz estava enfrentou uma turbulência durante um voo que saiu do Brasil com destino aos Estados Unidos.

fotogaleria "Já estava na metade do caminho, eu acho, a gente passou por uma turbulência que eu nunca passei na minha vida. Parecia que o avião estava caindo mesmo. Ele despencou por muito tempo, parecia uma eternidade. Eu vi a morte de perto, estou muito abalada. Meu marido ficou bem depois e meu outro filho estava em um avião diferente", contou.

A atriz, que viajava com o marido, Marcus Rocha, e os filhos Miguel e Bruna, seguiu relatando o episódio. "Eu e a Bruna estávamos sem cinto. Só vi minha filha voando, como em um filme. […] Rezei todas as rezas que eu sei, pedi muito. Vi as pessoas na frente também voando, teve uma senhora que até quebrou um braço. Um barulho, uma barulheira, como se tivesse em uma estrada, copo voando, foi horrível, então assim a importância do cinto."