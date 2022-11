Camila Rodrigues posa com o filho recém-nascido, Bernardo - Reprodução/Instagram

Publicado 30/11/2022 17:25

Rio - Camila Rodrigues encantou os seguidores, nesta quarta-feira, ao compartilhar uma foto em que surge com seu filho, Bernardo, que nasceu no último dia 6, fruto do relacionamento com Vinicius Campanario. Na legenda da postagem feita no Instagram, a atriz de 39 anos desabafou sobre as dificuldades que tem enfrentado nos primeiros dias de maternidade.

"Por aqui tem uma mãe sem filtro, cansada, em algumas acordadas de madrugada com raiva de ter que levantar pela quinquagésima vez... A privação do sono tem sido bem desafiadora, nossa, eu estou acabada!", declarou a artista.

Em seguida, ela ainda contou ter tido uma reação alérgica à amamentação e explicou: "Essa semana, fiquei bem alérgica, minha pele do rosto queima assim como meus peitos. Sim, queima de tanto ele mamar ou simplesmente ficar ali no conforto do meu peito... É um momento delicioso, mas, às 2 da manhã, não é não. Ele não quer largar, e preciso ter toda paciência e habilidade pra esperar e tirar ele do peito, é como uma bomba, prestes a explodir!", brincou.

"Como é dúbia a maternidade, como pode ser tão caótico mas te trazer paz, da medo com segurava, tristeza com felicidade... Meu Deus, obrigada por tudo que tenho na minha vida, apenas um relato de uma mãe que está tão feliz e exausta ao mesmo tempo, mas que não mudaria nada ... Talvez sem as cólicas e as acordadas à noite", finalizou Camila, com bom humor.

