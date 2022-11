Tiago Ramos - Reprodução / Instagram

Tiago RamosReprodução / Instagram

Publicado 30/11/2022 16:11

Rio - Depois de participar de "A Fazenda 14", Tiago Ramos se prepara para lançar sua carreira como cantor. Nesta quarta-feira, o modelo que ficou conhecido por ter namorado a mãe de Neymar Jr., Nadine Santos, publicou um vídeo dos bastidores de seu primeiro single. O ex-peão lançará a música no dia 7 de dezembro, em parceria com o produtor DJ Hunter.

Em outubro, Tiago foi expulso do reality show da Record TV após se envolver em uma briga com Shayan Haghbin. Na ocasião, os dois trocaram provocações depois da roça em que Thomaz Costa foi o eliminado da vez. Em determinado momento, os peões começaram a se agredir com cotoveladas, tapas e empurrões. A produção do reality show, então, precisou mandar os ninjas, que são os seguranças, para separar a briga.