Shay e Tiago trocaram cuspes, tapas e empurrões em ’A Fazenda 14’Reprodução

Publicado 21/10/2022 07:52 | Atualizado 21/10/2022 09:50

Rio - Após a eliminação de Thomaz Costa , a madrugada desta sexta-feira foi marcada por uma grande confusão em "A Fazenda 14", reality show da Record TV. Os participantes se agrediram, houve vários tipos de desrespeito como troca de cuspes, muita gritaria e choro.

Shayan Haghbin, Deolane Bezerra e Thomaz Costa estavam na roça. Shayan foi o primeiro a voltar para a sede ao ser salvo pelo público. Ao chegar no local, ele provocou seus rivais, os peões do grupo A, e os chamou de "otários" e "pedaços de merd*".

Vini Buttel, Tiago Ramos e Bia Miranda não gostaram da atitude e resolveram revidar as provocações. Neste momento, Tiago e Shay se enfrentaram e trocaram cuspes no rosto. Alguns minutos depois, Thomaz Costa foi eliminado e Deolane voltou para a sede. A confusão continuou. Tiago e Shay começaram a trocar cotoveladas, tapas e empurrões.

"Chama a produção. Chama a produção que a produção vai resolver", pediu Deolane. "Ele cuspiu, ele está cuspindo em todo mundo", disparou Bárbara Borges sobre Tiago Ramos. "Olha isso aqui, olha isso aqui", disse Tiago, apontando para o peito, afirmando que também foi alvo de cuspes. "E você não encostou nele, né?", perguntou Bárbara, defendendo Shay. "Não, ele me machucou", disse Tiago. "Senta, Vini. Senta, Vini", disse Deolane, ao perceber que o amigo queria se meter na briga.

A produção do reality show, então, precisou mandar os ninjas, que são os seguranças, para separar a briga. Vale ressaltar que tudo isso aconteceu enquanto o programa estava ao vivo na Record TV. A apresentadora Adriane Galisteu se mostrou assustada com a repentina entrada dos ninjas . Ruivinha de Marte, Kerline Cardoso, Bárbara Borges, Deborah Albuquerque e Shayan foram para o quarto da sede e falaram em desistência coletiva . Bárbara Borges, muito abalada, chorou e disse que não tem dinheiro para pagar a multa de rescisão de contrato.

"Record, vocês são melhores que isso", disparou Deborah. Chorando, Bárbara Borges disse que também gostaria de desistir, mas que não tem dinheiro para pagar a multa. "Não tenho dinheiro para a multa. Eu tenho meus filhos, minhas contas", lamentou.

Em seguida, Shay e Tiago foram chamados pela produção para uma conversa. Eles não voltaram para a sede. Depois de algum tempo, Lucas, que era o fazendeiro da semana, leu um comunicado anunciando que Tiago e Shay estavam expulsos por "colocarem em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões".

"A produção analisou as imagens e resolveu retirar do programa os participantes Shay e Tiago. Ambos colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões. Vocês devem preparar a mala do Tiago", leu o fazendeiro. A mala de Shay já estava pronta porque ele tinha acabado de voltar da roça.

Os perfis oficiais de Shayan e Tiago lamentaram a expulsão dos participantes nas redes sociais. "Primeiramente, gratidão por tudo, meu Deus. Obrigado a todos os fãs, fã-clubes e todo o público que abraçou o Tiago. O jogo infelizmente acabou para o nosso Ti. A produção expulsou ele de 'A Fazenda 14'. Vem, Tiago! Estamos te esperando com muito amor! Tropa do Ti até o fim", disseram os administradores de Tiago Ramos no Instagram.

"Infelizmente nosso ciclo em 'A Fazenda 14' termina aqui. Shay nos encheu de orgulho durante toda a sua trajetória, mantendo sempre seus valores intactos e inegociáveis. Sua trajetória no reality foi de muita resiliência — pois não é para qualquer um aguentar xingamentos, cuspidas e acusações sem fundamentos. Estamos aqui para agradecer todos vocês que estiveram conosco e queremos deixar claro que não concordamos com a decisão do programa", afirmou a equipe de Shayan.

