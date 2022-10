Ninjas invadem a sede de ’A Fazenda 14’ para separar briga entre Shay e Tiago - Reprodução

Ninjas invadem a sede de ’A Fazenda 14’ para separar briga entre Shay e TiagoReprodução

Publicado 21/10/2022 08:19

Rio - A apresentadora Adriane Galisteu se assustou com a entrada dos ninjas ao vivo na sede de "A Fazenda 14" na madrugada desta sexta-feira. A produção precisou mandar os seguranças para conter a briga entre Tiago Ramos e Shayn Haghbin, após a eliminação de Thomaz Costa.

"Eles estão colocando o jogo a perder. Pode ter acontecido alguma coisa que caracterize expulsão. Claro que a gente vai olhar tudo agora, todas as câmeras e chamar tudo no VAR. E vamos falar e mostrar para vocês amanhã", disse Adriane Galisteu, sem conseguir esconder o espanto com a situação.

Deolane Bezerra, que tinha acabado de voltar para a sede, pediu para que os outros peões chamassem a produção para intervir na briga. "Chama a produção. Chama a produção que a produção vai resolver", disse a advogada. "Ele cuspiu, ele está cuspindo em todo mundo", disparou Bárbara Borges sobre Tiago Ramos.

"Olha isso aqui, olha isso aqui", disse Tiago, apontando para o peito, afirmando que também foi alvo de cuspes. "E você não encostou nele, né?", perguntou Bárbara, defendendo Shay. "Não, ele me machucou", disse Tiago. "Senta, Vini. Senta, Vini", disse Deolane, ao perceber que o amigo queria se meter na briga.

Bia Miranda, que cuspiu em Shayan, começou a chorar copiosamente acreditando que seria expulsa por ter cuspido em Shayan. "Não posso sair. Eu não posso ser eliminada", lamentou. Lucas, então, afirma que Tiago foi expulso por Shayan. "Eu vi, eu vi que ele deu uma bocada no peito dele", disse o fazendeiro.

Até o momento, Adriane Galisteu ainda não se pronunciou sobre a briga. Ela apenas postou algumas fotos de seu look no Instagram com a legenda "sem palavras".