Thomaz Costa é eliminado de ’A Fazenda 14’ e dispara: ’Deolane é uma pessoa ruim’Reprodução

Publicado 21/10/2022 09:40

Rio - Thomaz Costa foi o quinto eliminado de "A Fazenda 14" na noite desta quinta-feira. A saída do ator e o retorno de Deolane Bezerra deram origem a uma grande confusão, que culminou na expulsão de Tiago Ramos e Shayan Haghbin do reality show. Thomaz foi o menos votado pelo público para continuar no programa e teve apenas 17,31% dos votos, contra 45,97% de Deolane e 36,72% de Shayan.

Ao ser informado de que estava eliminado, Thomaz sorriu e agradeceu ao público. O próprio peão já vinha pedido para ser eliminado desde que sua namorada, Tati Zaqui, deixou o programa. "O que aconteceu com seu coração? Você se apaixonou demais pela Tati e aí você morreu de saudades dela?", ironizou Adriane Galisteu.

"Isso com certeza, mas até antes disso acontecer. Antes mesmo da saída dela, eu já estava muito fragilizado. E, como eu disse, meu game vai começar a partir de agora. Eu vou desmascarar cada uma das pessoas que está lá dentro, principalmente essa pessoa aqui. Ela é uma pessoa ruim. Ela fez eu desistir de um sonho e eu sonhei muito para está aqui, não só eu, como muitas pessoas lá estão sofrendo", disse Thomaz, apontando para Deolane.

"Mas é um jogo psicológico, Thomaz", disse Adriane Galisteu. "É, mas dá pra jogar sem atacar, sem apontar, acusar. E é isso o dia inteiro. Eu disse desde o começo do game, eu conversava com todos e dizia pra gente andar lado a lado. Tem o momento de xingar, brigar, mas o dia inteiro?", lamentou o ex-peão.

Mais tarde, em entrevista a "Cabine de Descompressão", Thomaz negou ter usado a estratégia de formar casal no reality show. "Desde o começo, o Vini falava dela (Tati), falava o tempo todo dela, só que eu no começo estava no muito no jogo. Muito no game. Tinha até ficado muito bravo que ela me colocou na baia na primeira semana e estava focado em outras coisas. Uma das minhas estratégias era não me relacionar com ninguém", garantiu o ex-namorado de Larissa Manoela. "Só que o coração... o coração fala mais alto", completou o rapaz.

Deolane Bezerra

Um dos grandes desafetos de Thomaz foi Deolane Bezerra. O ator contou que pretende desmascarar a viúva de MC Kevin. "Ela é uma pessoa ruim. Eu vou bater muito nessa tecla de que ela é uma pessoa ruim", garantiu.

"Eu passei dias mal, sofrendo. Chorei para caramba, queria desistir do jogo. E ela [Deolane] falando que queria que ficasse mais uma semana. Porque ela gosta de ver o sofrimento dos outros. Ela gosta. Nem tenho o que falar! Ela é muito ruim. Uma pessoa maldosa mesmo", disparou o rapaz.

Thomaz ainda disse que não rebatia os comentários de Deolane para não aumentar os conflitos. "Na última semana, se eu tivesse respondido cada coisa que ela falou, isso teria virado uma guerra. A gente ia se matar dentro do programa", lamentou.