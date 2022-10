Peões do grupo B pensam em desistir de ’A Fazenda 14’ - Reprodução

Peões do grupo B pensam em desistir de ’A Fazenda 14’Reprodução

Rio - Após a confusão generalizada que aconteceu na madrugada desta sexta-feira em "A Fazenda 14", alguns peões foram para o quarto, onde um ninja da produção protegia a porta. Ruivinha de Marte, Kerline Cardoso, Bárbara Borges, Deborah Albuquerque, Shayan; que ainda não havia sido expulso, Alex Gallete e Pelé Milflows falaram em desistir do programa e criticaram a produção.

"Não venham me dizer que é primeiro lugar do Twitter, porque eu não acredito. Eu não acredito que as pessoas estão gostando disso", disse Alex. "Não tem mais entretenimento, gente! Não tem mais graça, não tem nada, não está tendo nada de bom!", concordou Kerline.

"Nem as ações dos patrocinadores, que eram para gente sorrir, não tem, não tem mais", desabafou a ex-BBB. Alex parecia inconformado e gritou: "A gente quer jogar, mas é impossível. A gente não tem direito a nada aqui dentro, a gente não tem direito a comemorar".

"Record, vocês são melhores que isso", disparou Deborah. Chorando, Bárbara Borges disse que também gostaria de desistir, mas que não tem dinheiro para pagar a multa. "Não tenho dinheiro para a multa. Eu tenho meus filhos, minhas contas", lamentou.