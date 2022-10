Perfis de Tiago Ramos e Shay Haghbin comentam a expulsão dos ex-peões de ’A Fazenda 14’ - Reprodução / PlayPlus

Publicado 21/10/2022 08:51 | Atualizado 21/10/2022 08:54

Na ocasião, os seguranças da produção do programa, chamados de "ninjas", precisaram entrar na sede para apartar a confusão da dupla e em pouco tempo, foi anunciada a expulsão dos participantes, justificada por "colocarem em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões".

Os administradores dos perfis dos ex-peões comentaram, no Instagram, o episódio e lamentaram a decisão da produção do reality show da RecordTV.

"Primeiramente, gratidão por tudo, meu Deus. Obrigado a todos os fãs, fã-clubes e todo o público que abraçou o Tiago. O jogo infelizmente acabou para o nosso Ti. A produção expulsou ele de 'A Fazenda 14'. Vem, Tiago! Estamos te esperando com muito amor! Tropa do Ti até o fim", publicaram os profissionais que controlam a conta do modelo.

"Infelizmente nosso ciclo em 'A Fazenda 14' termina aqui. Shay nos encheu de orgulho durante toda a sua trajetória, mantendo sempre seus valores intactos e inegociáveis. Sua trajetória no reality foi de muita resiliência — pois não é para qualquer um aguentar xingamentos, cuspidas e acusações sem fundamentos. Estamos aqui para agradecer todos vocês que estiveram conosco e queremos deixar claro que não concordamos com a decisão do programa", afirmou a equipe do empresário.

