Daniel Cady e o filho Marcelo Sangalo - Reprodução/Instagram

Publicado 30/11/2022 15:06

Rio - Daniel Candy revelou que seu filho, Marcelo, de 13 anos, sofreu bullying por se alimentar de forma saudável. Em entrevista ao programa "The Noite", no SBT, o nutricionista, que é casado com Ivete Sangalo, contou que os colegas de escola acabaram incentivando seu primogênito a ingerir comidas que não estavam no cardápio.

“Criei ele em uma bolha, comendo de tudo muito saudável. Porque lá em casa eu que faço as compras e organizo o rango todo. Não entrava nada em casa com muito açúcar ou muito sal. Ele comia superbem e eu me orgulhava disso”, explicou o nutricionista.



“Chegou uma hora que ele falou: ‘Meu pai, quero levar coisa de pacotinho. Quero abrir’. Já estava rolando um bullying de: ‘Olha o macaquinho, que só come banana’. A gente precisa ter flexibilidade e essa visão mais acolhedora”, contou.



Daniel disse ainda que foi Marcelo que o fez abrir mais a cabeça e permitir uma dieta menos restrita. “Levei ele para um aniversário, ele correndo, brincando. Dormiu no carro. Quando cheguei em casa, carreguei para o elevador e começou a cair um monte de brigadeiro e casadinho do bolso. Caiu a ficha de que eu estava privando-o demais. Toda privação vai gerar, lá na frente, uma compulsão. Depois, conversei com ele e ele estava levando para guardar, esconder. Aí eu me senti mal e falei: ‘A partir de hoje, eu que vou levá-lo para tomar sorvete’”, relembrou.



"Jamais separei o prazer de comer com a questão da saudabilidade. Isso é um grande erro. Procuro mostrar com meu trabalho que tudo é contexto. Tenho um filho adolescente e a coisa que ele mais gosta é comer hambúrguer. Eu vou com ele. Meu filho foi o cara que mais me ensinou a ter equilíbrio na relação com a comida. De não ser muito restritivo, não privar”, ressaltou Daniel, que também é pai de duas meninas, Marina e Helena.