Romulo Arantes Neto fala sobre o término do namoro com Cleo - Reprodução do Instagram

Publicado 30/11/2022 13:14

Rio - Romulo Arantes Neto, de 35 anos, abriu o coração e contou como se sentiu após o término do relacionamento com Cleo, de 40, em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. O ator também expôs o motivo do fim do namoro dois dois, que durou três anos. O anúncio da separação foi feito em 2016.

"Eu terminei o relacionamento amando durante um tempo. Sofri durante um bom tempo. Foi difícil me relacionar com outra pessoa depois disso. Demorei um tempo", comentou ele.

Romulo também explicou o motivo da relação ter chegado ao fim. "Acontece muito em relacionamentos, e não só nesse, aconteceu em outros também... Os ideais têm que ser parecidos, tem que rolar uma parceria muito grande, porque o tesão começa a diminuir. O sexo começa a diminuir naturalmente, o que fica é o amor, a admiração e o companheirismo. Os projetos de vida têm que andar juntos. O que aconteceu nesse caso: algumas coisas começaram a desandar, em relação aos planos, projetos e tudo mais. Aí chegou ao fim".

Atualmente, Romulo namora influenciadora digital Mari Saad. Já Cleo está casada com o modelo e empresário Leandro D'Lucca.

Veja o vídeo: