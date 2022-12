Jojo Todynho recebe convite para a 'Farofa da Gkay' após separação - Reprodução/Instagram

Publicado 30/11/2022 22:27

Rio - Jojo Todynho mostrou seu convite para a "Farofa da Gkay", nos Stories do Instagram, nesta quarta-feira. Solteira desde o fim do casamento com Lucas Souza, a cantora e apresentadora agradeceu a influenciadora por ter sido chamada para a festa conhecida pelo clima de pegação, que acontecerá de 5 a 7 de dezembro, em Fortaleza, no Ceará.

"Olha o que chegou para mim, 'Farofa da Gkay'. Obrigada pelo convite, me tirou do castigo do seu coração. Fico feliz! Agora estou solteira, pronta para a Farofa", disparou Jojo, que havia dito que não participaria da celebração quando estava casada. "Infelizmente, não vou poder ir, pois estou trabalhando. Casada, sou conservadora. Solteira, farofeira", completou a artista, que participa do "Central da Copa", da TV Globo.

Em maio deste ano, a apresentadora do "Jojo Nove e Meia" rejeitou o convite para comemorar o aniversário de Gkay na festa que reúne diversas celebridades para muita farra. "Você está ali, as pessoas vêm com a câmera na sua cara. Eu não sou simpática, eu não sou nada legal, eu saio da minha paciência, que eu já não tenho, num 'piscar de dedos'. Eu me conheço. Não é ambiente para mim e não é ambiente para o meu marido estar. Então, onde eu sou convidada e ele não é, não é ambiente para mim, obviamente eu não vou", declarou a famosa, na ocasião.

O casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza chegou ao fim de vez, no fim de outubro, após menos de um ano de matrimônio. Os dois se conheceram em uma viagem à Cancún, no México, e selaram a união em janeiro deste ano.