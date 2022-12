Simone Mendes é convidada para cantar na 'Farofa da Gkay' e responde - Reprodução/Instagram

Publicado 01/12/2022 22:18

Rio - Simone Mendes foi uma das celebridades a receber a sacola de lixo com o convite para a "Farofa da Gkay" deste ano. Nesta quinta-feira, a cantora usou os Stories do Instagram para mostrar sua reação ao pacote enviado pela anfitriã. Além disso, a irmã de Simaria ainda revelou um pedido especial que a influenciadora fez para a celebração que acontecerá entre os dias 5 e 7 de dezembro, em Fortaleza, no Ceará.

"Primeiramente, estou muito feliz em te convidar para a Farofa, mas ficarei ainda mais se, de presente de aniversário, você cantasse na Farofa. Você topa?", diz o texto enviado por Gkay, ao que Simone não demorou em responder: "Eu vou querer! Eu vou cantar na Farofa! Eu lhe amo, obrigada pelo convite, estou muito feliz".

Na última terça-feira, Simone abriu o jogo sobre a relação com Simaria, com quem fazia dupla sertaneja até agosto deste ano. "Talvez na Terra, além da minha mãe, não existe pessoa que ame mais ela nessa vida do que eu. Ninguém. Não sei o que se passa no coração dela. Mas continuarei honrando e amando por onde for. Você faz parte de tudo isso comigo. Como falei quando a gente se separou: Será sempre meu sol", declarou a cantora, em entrevista ao "PodCats".