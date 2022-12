Famosos reagem à eliminação da Alemanha na Copa do Mundo 2022, no Catar - Reprodução/Instagram

Publicado 01/12/2022 21:38

Rio - As celebridades brasileiras não fizeram questão de esconder a alegria com a eliminação da Alemanha da Copa do Mundo 2022, que acontece no Catar. Nesta quinta-feira, famosos foram às redes sociais para debochar da seleção alemã, que não passou da fase de grupos da competição pela segunda edição consecutiva.

"Eliminadaaaa! Que tristeza", ironizou Gil do Vigor, ao publicar uma foto nos Stories do Instagram, em que surge sorridente. "Ainda bem que a gente não tem rancor daquele 7x1, né? Tchau, tchau, Alemanha", brincou Ana Maria Braga, citando a derrota histórica que o Brasil sofreu em partida contra os alemães na Copa do Mundo de 2014.

Já Cleo compartilhou sua análise sobre os resultados do Grupo E: "E a Copa segue com emoção nas alturas. SOS. Quem diria, Japão em primeiro, Espanha em segundo e Alemanha, novamente, fora na primeira fase. Pode entrar que o Hexa já é nosso!", declarou a atriz. "Fica com Deus, Alemanha", disparou a influenciadora Pequena Lo.

"Copa não é brincadeira, mas minha frase 'lá vem eles de novo' marcou nosso 7 a 1!! Agora, é 'lá vão eles de novo'!! Duas Copas seguidas com Alemanha fora!!", disse Galvão Bueno. "Deu Japão, gente! Nossa, que delícia quando não é nosso país!", comemorou Fábio Porchat.

Ainda bem que a gente não tem rancor daquele 7x1 né?

Tchau, tchau Alemanha.#CopadoMundohttps://t.co/UUODN8Vswj — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) December 1, 2022

E a copa segue com emoção nas alturas sos Quem diria, Japão em primeiro, Espanha em segundo e Alemanha, novamente, fora na primeira fase. Pode entrar que o Hexa já é nosso #CopaDoMundo2022 — CLEO (@cleo) December 1, 2022

Copa não é brincadeira, mas minha frase “lá vem eles de novo” marcou nos 7 a 1!!

Agora é “lá vão eles de novo”!!

Duas Copas seguidas com Alemanha fora!! — Galvão Bueno (@galvaobueno) December 1, 2022

Fica com Deus Alemanha — Lôzinha (@_pequenalo) December 1, 2022