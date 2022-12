Dado Dolabella e Wanessa Camargo postam primeira fotos juntos na web desde que reataram namoro - Reprodução/Instagram

Dado Dolabella e Wanessa Camargo postam primeira fotos juntos na web desde que reataram namoroReprodução/Instagram

Publicado 01/12/2022 20:40

Rio - Dado Dolabella e Wanessa Camargo surgiram em clima de romance na primeira foto do casal publicada nas redes sociais desde que os dois reataram o namoro. Nesta quinta-feira, o ator se declarou para a cantora na legenda de um registro em que os artistas posam com as costas apoiadas um no outro, à beira de um rio, vestindo roupas de banho enquanto curtem um dia ensolarado.

fotogaleria

"Eu e ela. Real. Bem melhor que metaverso. Ou qualquer verso. Só amor mesmo. E o infinito como horizonte. Te amo, Wanessa", escreveu Dado. "Te amo, vida", respondeu a filha de Zezé Di Camargo, nos comentários da postagem. "Ai, que lindos", elogiou Ticiane Pinheiro. "Viva o amor!", celebrou uma seguidora.

Wanessa e Dado tiveram um relacionamento conturbado nos anos 2000. Em 2007, a artista se casou com o empresário Marcus Buaiz, com quem teve dois filhos, José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 8. A união de 17 anos terminou em maio deste ano e, pouco depois, começaram os rumores de que a cantora teria retomado a antiga relação com o ator.

Confira: