Karoline Lima usa vestido 'comportado' em primeiro dia de viagem ao CatarReprodução/Instagram

Publicado 01/12/2022 18:24

Rio - Karoline Lima já está no Catar para assistir os jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022. Nesta quinta-feira, a ex-mulher do zagueiro Éder Militão mostrou o look discreto que escolheu para passear pela cidade de Doha, capital do país que é conhecido por seus costumes conservadores.

"Meus amores, não é hoje que vou presa, porque estou muito bem comportada, muito bem bonita", brincou a influenciadora, ao posar com um vestido midi preto de manga comprida em vídeo publicado nos Stories do Instagram.

Na última quarta-feira, Karoline aproveitou as longas horas de voo até o Catar para responder perguntas de fãs, através de uma caixinha de perguntas. Foi quando uma seguidora acusou a modelo de passar pouco tempo com a própria filha, Cecília, de 4 meses, fruto de seu antigo relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão.



"Tá acompanhando a pessoa errada, meus amores, porque eu durmo, acordo, respiro, tomo banho, todo dia com minha filha (risos)", disse a influencer. "Vou passar uns dias fora, mas, graças a Deus, tenho minha família, que é minha rede de apoio e ela está muito bem, obrigada", completou Karoline.

