Will Smith faz primeira aparição pública após dar tapa em Chris Rock no Oscar

Rio - O ator Will Smith, de 54 anos, fez sua primeira aparição pública após a polêmica em que se envolveu durante a premiação do Oscar , em março deste ano. O artista esteve no lançamento do filme "Emancipation", na Califórnia, Estados Unidos, na noite desta quarta-feira. Ele estava acompanhado pela mulher, Jada Pinkett Smith, e pelos filhos do casal, Trey Smith, Willow Smith e Jaden Smith.

Will Smith causou polêmica durante a cerimônia do Oscar 2022, em março deste ano. Na ocasião, o artista deu um tapa em Chris Rock, que fez uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith, mulher do ator, que sofre de alopecia, uma doença autoimune que provoca queda de cabelo.

Chris comparou Jada com a protagonista de "Até o limite da honra", de 1997, vivida por Demi Moore, que tinha a cabeça raspada. Neste momento, Will Smith subiu no palco, deu um tapa na cara do comediante e voltou para o seu lugar. "Deixe o nome da minha mulher fora da p**** da sua boca", disparou Will Smith ao voltar sentar novamente em seu lugar.

Um climão se formou após a agressão e tanto telespectadores quanto convidados ficaram em dúvida se tratava-se de algo combinado ou não. Mais tarde, Will Smith voltou ao palco para receber o Oscar por sua atuação em "King Richard". Ele fez um longo discurso e fez um pedido de desculpas a Academia.

"Richard Williams é um grande defensor da família. Fazer esse filme me permitiu proteger as duas atrizes que interpretaram a Venus e a Serena. Estou recebendo um chamado na minha vida para amar as pessoas e também proteger as pessoas. Eu sei que nesse ramo você precisa conviver com pessoas que te desrespeitam, sorrir e fingir que está tudo bem. Eu quero ser um receptáculo de amor, eu quero agradecer a Serena e a toda a família Williams por confiar em mim", disse.

"Eu quero pedir desculpas a Academia. Espero que a Academia me convide novamente. Eu quero pedir desculpas a todos os colegas indicados. Esse momento é muito complicado para mim. O amor faz a gente fazer coisas malucas", finalizou.

