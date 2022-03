Will Smith dá tapa na cara de Chris Rock durante o Oscar 2022 - AFP

Publicado 28/03/2022 07:46

Rio - O ator Will Smith se irritou com uma piada de Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022 e deu um tapa na cara do comediante, na noite deste domingo. O humorista apresentava o prêmio de melhor documentário quando fez uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith, mulher do ator, que sofre de alopecia, uma doença autoimune que provoca queda de cabelo.

Chris comparou Jada com a protagonista de "Até o limite da honra", de 1997, vivida por Demi Moore, que tinha a cabeça raspada. Neste momento, Will Smith subiu no palco, deu um tapa na cara do comediante e voltou para o seu lugar. "Deixe o nome da minha mulher fora da p**** da sua boca", disparou Will Smith ao voltar sentar novamente em seu lugar.

Um climão se formou após a agressão e tanto telespectadores quanto convidados ficaram em dúvida se tratava-se de algo combinado ou não. Mais tarde, Will Smith voltou ao palco para receber o Oscar por sua atuação em "King Richard". Ele fez um longo discurso e fez um pedido de desculpas a Academia.

"Richard Williams é um grande defensor da família. Fazer esse filme me permitiu proteger as duas atrizes que interpretaram a Venus e a Serena. Estou recebendo um chamado na minha vida para amar as pessoas e também proteger as pessoas. Eu sei que nesse ramo você precisa conviver com pessoas que te desrespeitam, sorrir e fingir que está tudo bem. Eu quero ser um receptáculo de amor, eu quero agradecer a Serena e a toda a família Williams por confiar em mim", disse.

"Eu quero pedir desculpas a Academia. Espero que a Academia me convide novamente. Eu quero pedir desculpas a todos os colegas indicados. Esse momento é muito complicado para mim. O amor faz a gente fazer coisas malucas", finalizou.

Em seu perfil no Twitter, a Academia afirmou "não tolerar qualquer forma de violência". "A Academia não tolera violência de qualquer forma. Hoje à noite, tivemos o prazer de celebrar os vencedores do 94º Oscar, que merecem este momento de reconhecimento de seus colegas e amantes do cinema em todo o mundo", dizia a postagem.

A atitude de Smith também dividiu opiniões nas redes sociais.