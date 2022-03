Luísa Sonza diz ter conhecido Leonardo DiCaprio - Reprodução/Instagram

Publicado 28/03/2022 19:53

Rio - Luísa Sonza surpreendeu os fãs, nesta segunda-feira (28), ao revelar um momento marcante de sua viagem aos Estados Unidos a trabalho. Após participar de uma festa que antecedeu a cerimônia do Oscar 2022, no último domingo, a cantora de 23 anos revelou que conheceu Leonardo DiCaprio e levou os fãs à loucura.

"Pqp, conheci o Leonardo DiCaprio e não vou fingir costume, f*da-se", disparou a artista em postagem no Twitter. Nos comentários, fãs se animaram com a notícia: "Não tem porque fingir costume, amor, a gente entende (risos)", brincou uma seguidora. Outros internautas ainda incentivaram Luísa a tentar um romance com o famoso, considerando um boato de que o ator de "Titanic" teria o costume de se relacionar apenas com jovens de até 25 anos de idade.

Pqp conheci o Leonardo DiCaprio e não vou fingir costume fodase — LUÍSA SONZA (@luisasonza) March 28, 2022

A cantora também usou suas redes sociais para contar outros detalhes da viagem e revelou uma curiosidade: "Me tornando o que eu mais odiava: tô misturando inglês e português com uma semana longe do Brasil", contou. Nos Stories do Instagram, Luísa fez suspense sobre suas conquistas durante a viagem: "Se vocês soubessem tudo que está acontecendo, vocês iriam surtar. Queria contar tudo para vocês".

Da série, me tornando oq eu mais odiava: tô misturando inglês e português com uma semana longe do Brasil — LUÍSA SONZA (@luisasonza) March 28, 2022

Recentemente, Luísa Sonza se juntou a escalada de Anitta ao topo do Spotify Global. Enquanto "Envolver", da Poderosa, se tornava a canção mais escutada na plataforma de streaming ao redor do mundo, a gaúcha alcançou seu melhor desempenho na parada musical com "SentaDONA", chegando à 35º posição entre as faixas mais reproduzidas no serviço.