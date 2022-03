Carolina Dieckmann - Reprodução/Instagram

Carolina DieckmannReprodução/Instagram

Publicado 28/03/2022 18:47

Rio - Carolina Dieckmann surpreendeu os seguidores, nesta segunda-feira (28), ao publicar uma sequência de fotos em que mostra um quadro que pintou. Em postagem no Instagram, a atriz compartilhou alguns registros do processo e ainda refletiu sobre o que as artes plásticas representam em sua vida.

"Às vezes, o mundo parece tão doido... E é então que eu corro pra uma tela vazia e o que sai não só salva como sacia", escreveu na legenda da postagem. Nas fotos, a atriz mostrou o resultado final de criação: uma sereia loira com um fundo bastante colorido.

Nos comentários, fãs de Carolina elogiaram a artista multitalentosa e revelaram suas impressões sobre o quadro. "Poesia pura é você", declarou Juliana Paes. "Que lindo!! Uma tela vazia realmente é um portal de onde podemos fazer coisas incríveis. Basta a inspiração e só. Tá linda sua sereia", acrescentou uma seguidora. "Ficou maravilhoso", afirmou mais uma fã.

