Publicado 28/03/2022 16:31 | Atualizado 28/03/2022 16:34

Rio - Brunna Gonçalves usou o Instagram Stories na madrugada desta segunda-feira (28) para comunicar que não virá como destaque da Beija-Flor de Nilópolis no carnaval 2022. A dançarina que participou do ensaio técnico da agremiação, abdicou do posto ao aceitar participar do "Big Brother Brasil 22".

fotogaleria "Esse ano eu não venho mais como Musa da Beija Flor devido à minha participação no BBB. Antes de ir para o confinamento, eu avisei a escola que eu não iria poder desfilar esse ano. Em momento nenhum houve desentendimento entre eu e a Beija Flor. Isso é fake news!"

A dançarina ainda falou sobre a substituição no posto. "Jamais iria para o 'BBB' sem avisar a escola. Tenho responsabilidade e comprometimento com essa família que eu amo e que faz parte da minha vida há muitos anos. Eu não sabia quando eu seria eliminada do programa, e por isso abri mão do posto de musa para não prejudicar a escola e fiquei muito feliz quando eu saí do confinamento e soube que a pessoa que irá me substituir é da comunidade", acrescentou.

"Sendo musa ou não, eu jamais deixaria de estar presente nesse momento tão esperado por todos nós e não deixaria de vir prestigiar a minha escola do coração! Foi tudo lindo! Obrigada pelo carinho que vocês tiveram comigo na passarela do samba. Eu estou em êxtase! E que venha o desfile oficial", concluiu.