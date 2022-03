Thaila Ayala acompanhou o marido nas gravações de Pantanal - Reprodução/Instagram

Publicado 28/03/2022 15:36

Rio - Intérprete do peão José Leôncio em uma das fases do remake de "Pantanal" que estreia nesta segunda-feira (28) na TV Globo, Renato Góes usou o Instagram para agradecer o apoio da esposa, Thaila Ayala, que mesmo grávida, acompanhou o marido durante o período de gravações na região Centro-Oeste do país.

"Hoje é um dia especial. Estreia de um trabalho que começou lá em Maio do ano passado. Foram 10 meses de muita dedicação ao trabalho mas também de muita devoção à família, à essa nova família que Deus me deu. A força de Thaila, por tudo que ela passou e passa durante a gravidez e puerpério, me inspirou, me encantou e me faz admirar cada dia mais a mulher que Deus me deu a oportunidade de chamar de esposa e companheira pra vida inteira! Te amo, amo a nossa vida e espero conseguir ser um pouco do pai que eu luto para ser!!", escreveu.