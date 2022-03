Neymar e Rafa Kalimann foram alvo de boatos após ex-BBB prestigiar a festa da irmã do jogador - Reprodução

Neymar e Rafa Kalimann foram alvo de boatos após ex-BBB prestigiar a festa da irmã do jogadorReprodução

Publicado 28/03/2022 12:17

São Paulo - A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann se revoltou ao ser apontada como possível affair do jogador Neymar. Na manhã desta segunda-feira (28), Rafa negou o envolvimento com o atleta e garantiu que é "fake news".

Rafa Kalimann e Neymar estiveram na festa da irmã do atleta, Rafaella Santos, na quinta-feira (24), posaram juntos para fotos, e Rafa garante que não ficou com o jogador de futebol. "Agora pronto, já começamos a semana com fake news. Bom dia segunda-feira", escreveu no Twitter.

No desabafo, Kalimann disse que prefere às vezes se calar, mas neste caso não conseguiu. "Muitas vezes eu fico quieta para não dar mais palco para cada matéria mentirosa que vejo sobre mim. Mas até quando a gente se cala de cá e o outro lado segue inventando?", avaliou.

O jogador Neymar atualmente namora a influenciadora digital Bruna Biancardi. Ele também é ex-namorado de Bruna Marquezine, que é amiga de Rafa Kalimann.

Agora pronto, já começamos a semana com fake news. Bom dia segunda-feira. — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) March 28, 2022

Não sei como ainda me indigno com notícias falsas e sem cabimento ALGUM em portais que (pra mim) seriam de respeito e profissionalismo. Já está ficando saturado, tá tirando a credibilidade de quem busca fazer um trabalho sério, com verdade. — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) March 28, 2022