Gusttavo Lima Reprodução/Instagram

Publicado 28/03/2022 11:20

Rio - O cantor Gusttavo Lima passou mal e deu entrada no Hospital do Coração de Goiânia, na madrugada desta segunda-feira. A informação é do colunista Leo Dias, do "Metropoles". Ainda de acordo com o colunista, o sertanejo se sentiu mal por volta de 1h. O cantor afirmou ter sentido náuseas e revelou ter vomitado algumas vezes, mas já passa bem.

"Comi alguma coisa que não bateu bem e vim pra cá tomar um soro, umas vitaminas", disse o cantor ao colunista. No domingo, Gusttavo Lima fez show em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. No entanto, ele só foi ao hospital após voltar para Goiânia.

Nesta segunda, Gusttavo Lima já fez algumas postagens no Instagram, mas não falou de sua breve passagem pelo hospital. Ele apenas postou conteúdo sobre o show de domingo nos Stories e no feed da rede social.