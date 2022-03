Artistas se manifestam contra o presidente Jair Bolsonaro - Reprodução Internet

Publicado 27/03/2022 17:06 | Atualizado 27/03/2022 17:25

Rio - Após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acatar o pedido do partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, de proibir que os artistas se manifestem politicamente no festival Lollapalooza, em São Paulo. Os famosos não se intimidaram e fizeram questão de demostrar o quanto estão insatisfeitos com o atual governo. Quem descumprir a decisão está sujeito a pagamento de multa de R$ 50 mil.

A banda Fresno abriu o show com um telão escrito "Fora Bolsonaro" e o vocalista Lucas Fresno ainda repetiu o mesmo no microfone. Lulu Santos, que fez uma participação no show do grupo, também se manifestou contra a censura.

"Como diz Carmen Lúcia, cala a boca já morreu, quem manda em minha boca sou eu", disse Lulu Santos.

A banda Fresno projetou “Fora Bolsonaro” no telão do seu show no Lollapalooza. #TrackNoLolla pic.twitter.com/Jbcy4sCAjW — Tracklist (@tracklist) March 27, 2022

A cantora mineira Marina Sena, que se apresentou pela primeira vez no festival, falou sobre a importância de tirar o título de eleitor para mudar esse canário atual.