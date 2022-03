Keith Martin - Reprodução

Keith MartinReprodução

Publicado 27/03/2022 15:24

O cantor Keith Martin foi encontrado morto no apartamento em que morava, nas Filipinas. O norte-americano tinha 55 anos e ficou conhecido por ser compositor do famoso hit "Because of You". Jornais internacionais como New York Post e The Philippine Star noticiaram o ocorrido.

De acordo com as publicações, os vizinhos de Keith sentiram um forte cheiro vindo do andar onde o artista morava e contataram o administrador do imóvel. As autoridades estimam que Martin estava morto há pelo menos uma semana. As causa da morte ainda são desconhecidas.

Nas redes sociais, os fãs fizeram homenagens ao cantor e compositor. "Because of You (por causa de você, em tradução livre) minha vida mudou, obrigada pelo amor e alegria que trouxe", disse uma internauta. "Descanse em paz. Obrigada por abençoar nossa geração com suas lindas músicas e voz", escreveu outro.

A cantora filipina Kyla também foi ao Twitter se declarar. "Em choque e sem acreditar. Você fará falta, Keith Martin. Obrigada pela inspiração. Você deixará um legado de ótima música que é atemporal e sempre será lembrado", escreveu a artista que regravou uma versão de 'Because of You'.