Planet Hemp se apresenta neste domingo (27) no Lollapalooza - Reprodução

Planet Hemp se apresenta neste domingo (27) no Lollapalooza Reprodução

Publicado 27/03/2022 14:53

Neste domingo (27), o Tribunal Superior Eleitoral atendeu a pedido do PL, partido de Jair Bolsonaro, e proibiu atos de propaganda eleitoral no Lollapalooza, determinando multa de R$ 50.000,00 para novas ocorrências durante o festival. Com atrações como Emicida e Planet Hemp confirmadas para encerrar o evento hoje, os internautas estão sugerindo uma "vaquinha" para que os artistas possam se manifestar e pagar a multa.

fotogaleria

A decisão do TSE veio após entendimento de que manifestações durante os shows de Pabllo Vittar configuraram propaganda eleitoral em favor do ex-presidente Lula. Isso porque a cantora pediu a saída de Bolsonaro e segurou uma bandeira com o rosto do petista.

O tema tem rendido muito nas redes sociais. No Twitter, tags como "#ForaBolsonaro", "#LULApalooza" e "ei Bolsonaro vai tomar no c*" estão entre as Top 10 mais comentadas.

"A banda que vai encerrar os shows hoje no Lollapalooza é o Planet Hemp. Acho que o governo escolheu um dia ruim para querer censurar o festival", escreveu um internauta. "Qual a chance de Marcelo D2 não mandar meia hora de 'Bolsonaro vai tomar no c*' depois dessa proibição do TSE?", questionou outro.

Para incentivar os artistas a não se calarem, muitos internautas estão sugerindo uma "vaquinha" para pagar a multa imposta pelo governo. "Vaquinha pra pagar a multa do Planet Hemp e Emicida pro TSE depois do show de hoje", pediu um fã. "Planet Hemp, Emicida, Glória Groove, Criolo, tô pronta pra vaquinha", disse outro.

Hoje tem Emicida, Planet Hemp e Criolo no Lolla. Me sinto pronto pra vaquinha dos 50k — Felipe Saraiva (@lipesaraiva) March 27, 2022

Vaquinha pra pagar a multa do Planet Hemp e Emicida pro TSE depois do show de hoje. — Leandro Fernandes (@leanzferdinand) March 27, 2022