Juliette faz primeiro show da carreira como cantora - Reprodução

Publicado 27/03/2022 12:37 | Atualizado 27/03/2022 12:47

Juliette encantou os brasileiros com sua voz ao cantar em algumas ocasiões dentro da casa do 'BBB 21'. Depois que saiu do confinamento como a grande vencedora da edição, a paraibana decidiu investir na carreira musical. Lançou músicas autorais, dividiu palco com muitos artistas e, neste sábado (26), fez o seu primeiro show, dando início à "Turnê Caminho".

Com superprodução, a performance aconteceu no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e reuniu milhares de fãs da cantora. Juliette cantou músicas do seu primeiro EP, clássicos da música brasileira e até a canção "Trajetória", composta por uma fã enquanto ela ainda estava no BBB.

Antes do show, Juliette compartilhou os bastidores no Instagram Stories e se disse ansiosa. "Última passagem de som. Terminamos a tempo, agora eu vou tomar um banho. Vai dar tudo certo. Estou muito feliz, com um frio na barriga, mas vai dar tudo certo", disse.

E deu mesmo! A cantora arrasou no palco usando diferentes looks, de transparência a muito brilho, e emocionou o público mostrando um repertório diverso.