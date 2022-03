Taylor Hawkins - Reprodução

Taylor HawkinsReprodução

Publicado 26/03/2022 22:30

Bogotá - Investigadores colombianos informaram neste sábado que traços de maconha, opioides e antidepressivos foram encontrados no corpo do baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, que morreu na noite de sexta-feira (26) em um hotel de Bogotá, na Colômbia.



"No exame toxicológico de urina praticado no corpo de Taylor Hawkins, foram encontrados preliminarmente 10 tipos de substâncias, entre elas THC (maconha), antidepressivos tricíclicos, benzodiazepínicos e opioides", informaram investigadores em comunicado, sem esclarecer se essas substâncias provocaram a morte do músico, de 50 anos.

Taylor Hawkins fazia parte do Foo Fighters desde 1997. O baterista tinha 50 anos, era casado com Alyson Hawkins e deixa três filhos: Oliver Shane, de 16 anos, Annabele, de 13 anos, e Everleigh, de 8 anos.

Por causa do ocorrido, a banda que se apresentaria no Lollapalooza Brasil, no domingo (27), cancelou todos os compromissos.