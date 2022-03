Vyni visita o cirurgião plástico Danilo Bravo em São Paulo, para realizar alguns procedimentos estéticos - Reprodução / Instagram

Vyni visita o cirurgião plástico Danilo Bravo em São Paulo, para realizar alguns procedimentos estéticosReprodução / Instagram

Publicado 26/03/2022 17:57 | Atualizado 26/03/2022 18:24

Rio - Depois do "BBB 22", Vyni está tendo a oportunidade de desfrutar de dias luxuosos. Neste final de semana, o influenciador foi convidado para curtir o festival Lollapalooza em São Paulo (SP) e aproveitou a estadia na cidade para visitar o cirurgião plástico Danilo Bravo.

fotogaleria

"Fui super bem tratado por lá. Me senti assim… Uma princesa!", brincou Vyni. "Para mim, era algo inacessível. Nunca imaginei que estaria em uma clínica de estética fazendo procedimentos à laser, botox. Mas eu amei tudo!", completou o influencer.

O responsável pelos procedimentos de Vyni, Danilo Bravo, contou um pouco em seu Instagram sobre o que foi feito em Vyni.

"Ele nunca tinha feito nada gente! Decidimos começar bem de leve. Apostamos no laser Fotona para fechar os poros e melhorar a qualidade de pele e na Toxina Botulínica para amenizar as linhas e já prevenir as futuras!", explicou em uma publicação.

O médico, além de atender Vyni, também já realizou alguns procedimentos na cantora Naiara Azevedo e no ator Thiago Abravanel.