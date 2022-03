Xuxa celebra gravidez da filha, Isabella Scherer - Reprodução Internet

Publicado 26/03/2022 15:23 | Atualizado 26/03/2022 17:30

Rio - Isabella Scherer, 26 anos, anunciou que está grávida do primeiro filho nessa sexta-feira (26). O bebê é fruto do relacionamento com o modelo Rodrigo Calazans. O ex-nadador Fernando Scherer não deixou a emoção de lado e se mostrou animado através dos Stories do Instagram com a novidade de que vai ser vovô.