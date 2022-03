Zé Felipe e Virgínia Fonseca - Reprodução

Zé Felipe e Virgínia Fonseca

Publicado 26/03/2022 13:36

Zé Felipe e Virgínia Fonseca completam neste sábado (26) um ano de casados. O casal, que movimenta as redes sociais e junto acumula mais de 58 milhões de seguidores no Instagram, é pai de Maria Alice e está à espera do segundo filho.

Nas redes sociais, Zé Felipe escreveu: "Hoje completamos 1 ano de casado e só tenho que agradecer a Deus por colocar você na minha vida. Obrigado por ser assim do jeito que você é. Tenho certeza que é só o início, meu amor. Te amo pra sempre, cada dia mais".

Virgínia também se declarou ao marido. "Passando aqui para falar que eu te amo muito, meu gato, te agradecer por tudo que faz por mim, por sempre ter acreditado e me apoiado em tudo que sempre sonhei... Sempre falo que apenas amor não é o suficiente para manter duas pessoas [juntas], o respeito, a cumplicidade, a parceria são ponto-chaves para ter uma boa relação e graças a Deus somos isso tudo juntos, com apenas 22 e 23 anos! Agradeço a Deus todos os dias pela nossa família e por ter colocado você na minha vida. Veio pra somar e hoje, graças a Deus, estamos realizando todos nossos sonhos juntos e com mais 2 vidinhas que surgiram da nossa. Gratidão é a palavra", escreveu.

Os dois se casaram após nove meses de namoro. Por ter acontecido durante a pandemia, a união foi selada em uma cerimônia íntima.