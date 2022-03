Mariana Rios aposta em look ousado para curtir Lollapalooza - Reprodução Internet

Publicado 25/03/2022 20:19

Rio - Mariana Rios faz parte do time das famosas que decidiram curtir o Lollapalooza, em São Paulo. Para curtir o festival, a atriz escolheu um look abusando do decote e da transparência.

"Ahhhh Lollapalooza", escreveu Mariana na legenda da publicação.

Os fãs da atriz logo trataram de lotar a postagem de elogios. "Quebrando tudo", escreveu um fã. "Lindíssima", disse outro. "Espetáculo", escreveu mais um.