Samantha Schmütz Reprodução

Publicado 25/03/2022 19:41

A Escola de Samba São Clemente irá homenagear o ato Paulo Gustavo no carnaval de 2022. Com isso, amigos próximos do falecido ator foram convidados para participar do desfile na avenida. Mas, nesta sexta-feira (25), a informação de que Samantha Schmütz não teria recebido o convite começou a circular.

A atriz, então, tratou de ir às redes sociais comentar o boato e negou que teria sido "barrada" da homenagem ao amigo. Samantha afirmou que foi convidada por Juliana Amaral, irmã de Paulo Gustavo, e deu a certeza de que fará parte do momento especial.

"Passando aqui para corrigir uma fake news que saiu de que eu não estaria no desfile em homenagem a Paulo Gustavo. Isso não é verdade, não procede. Eu fui convidada, claro, por Juju, e não teria como eu estar de fora, a gente é irmão da vida toda", disse Samantha no Instagram Stories.

Diante dos fatos, a assessoria da atriz também se manifestou e deu detalhes de como será a participação de Samantha no desfile da São Clemente. "Estará em um dos carros de destaque, junto com outros amigos do ator", afirmou em comunicado.