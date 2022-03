Reinaldo Gottino - Reprodução

Publicado 25/03/2022 17:16

Rio - Reinaldo Gottino voltou ao comando do "Balanço Geral", da RecordTV, nesta sexta-feira (25), após sentir dores no peito e ser hospitalizado às pressas . Na atração, o apresentador explicou o ocorrido e agradeceu a preocupação do público com sua saúde.

fotogaleria "Foi um susto, mas deu tudo certo, estou aqui e nem era pra eu estar aqui. A direção da Record falou pra eu voltar segunda-feira. Eu falei 'cara, quero trabalhar. Adoro trabalhar'", disse.

"Minha pressão subiu, bateu 19. Eu estava fazendo o cabelo para entrar, já estava de gravata, fazendo cabelo, maquiagem…Fui socorrido pelo Romário, que trabalha no meu camarim e pelo Lelê, da nossa maquiagem. Chamaram os bombeiros que atuam aqui, me levaram pro ambulatório, a Doutora Mirian, toda a equipe. Eu fui tão bem atendido, tão bem tratado. Me colocaram na ambulância e me levaram para o hospital", acrescentou.

O apresentador contou que pensou em comandar o programa na quinta-feira, dia em que recebeu alta. "Gente, eu queria só falar pra vocês, muito obrigado por todo o carinho. Eu vim aqui hoje pra agradecer ao telespectador, que tem um horário comigo. Eu acho que Deus me abençoou, alcançando uma coisa tão especial que é entrar na casa das pessoas com respeito", concluiu.