Tico Santa Cruz dança - Reprodução

Publicado 25/03/2022 16:39

A banda "Detonautas" abriu o Lollapalooza nesta sexta-feira (25). Vocalista da atração estreante no festival, Tico Santa Cruz levou o público à loucura ao dançar "Envolver" como forma de parabenizar Anitta por ter alcançado o Top 1 do Spotify Global com o hit.

fotogaleria

"Anitta, parabéns! Nossa máxima admiração. Não sou dançarino, mas a única coisa que posso fazer para você é isso aqui", disse Tico Santa Cruz sobre o recorde da brasileira antes de se abaixar para fazer o "El Paso de Anitta".

Mais cedo, a dona do momento foi ao Instagram comentar sobre a conquista histórica. "Número 1 no mundo. Eu realmente não sei o que dizer. A primeira mulher latina com uma música solo como a número 1 do mundo. Meu Deus! Voltarei quando conseguir processar tudo isso e falar alguma coisa a mais, porque nesse momento eu estou apenas em choque. Obrigada, obrigada, obrigada", escreveu Anitta.