Pai de Anitta celebra sucesso de 'Envolver', que atingiu topo do Spotify GlobalReprodução/Instagram

Publicado 25/03/2022 15:06 | Atualizado 25/03/2022 15:12

Rio - Enquanto o Brasil comemora a chegada de Anitta ao primeiro lugar das canções mais ouvidas no Spotify Global com o hit 'Envolver' , o pai da cantora também celebrou a conquista da filha. Mais conhecido como Painitto, Mauro Machado enalteceu a artista em texto divertido que publicou no Instagram, na tarde desta sexta-feira (25).

"Esta garota é papo firme (risos). Hoje é um dia histórico. TOP 1 do mundo. Acho que nem o Spotify estava preparado para tamanha repercussão", brincou Painitto após a Poderosa se tornar a primeira mulher latina a conquistar o topo da plataforma de streaming com uma canção solo. "O poder de canalizar a atenção de um país em torno de uma conquista que passou a ser nacional!", declarou.

Em seguida, Mauro parabenizou a filha e ainda agredeceu aos fãs pelo apoio que Anitta recebe: "Parabéns, minha filha, e a todos que direta e indiretamente contribuíram para isso acontecer. Como é bom ter um parâmetro para nos dar a noção da vida. Obrigado a todos que nutrem um carinho por ela", escreveu.

O pai da cantora ainda revelou outro feito "inédito" na trajetória de Anitta, que é conhecida por ser sua própria empresária e ter cada momento de sua carreira planejado. "Pela primeira vez, eu assisti ela curtir sem estar pensando no próximo passo", contou Painitto, ao encerrar a publicação.

Nesta sexta-feira, Anitta chegou ao 1° lugar no ranking global do Spotify com a música 'Envolver', lançada em novembro de 2021. Isso a torna a artista mais ouvida do mundo e a primeira brasileira a conseguir o feito. Segundo os dados divulgados pela plataforma de streaming, nesta sexta-feira, a música acumula 6,39 milhões de reproduções, sendo 4,1 milhões delas no Brasil.

Todos esse sucesso, que fez de "Envolver" a música latina mais ouvida no mundo, está diretamente relacionado ao #EnvolverChallenge, também conhecido como "El Paso de Anitta". A própria cantora teve a ideia da dança, que viralizou em todas as redes sociais, como Twitter, Instagram e TikTok.

